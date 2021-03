Vaccino Covid, Danimarca sospende AstraZeneca. Aifa blocca lotto

Roma, 11 mar. (askanews) - La Danimarca ha temporaneamente sospeso la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca come precauzione dopo casi di coaguli di sangue in alcuni pazienti.Lo ha annunciato il ministro della Salute danese, Magnus Heunicke, aggiungendo che al momento non è possibile stabilire se ci siano connessioni con la somministrazione del vaccino, ma che si andrà a fondo per indagare.Già ieri l'Austria aveva sospeso un lotto del vaccino dopo il decesso di un paziente con una trombosi multipla pochi giorni dopo aver ricevuto la dose e il ricovero di un secondo paziente per un'embolia polmonare. Altri paesi, i tre Stati baltici e il Lussemburgo, a cui era stata consegnata una parte dello stesso lotto (un milione di dosi) hanno adottato la stessa decisione. E ora anche l'Aifa ha vietato per precauzione l'utilizzo del lotto ABV2856, affermando che sono stati "segnalati eventi avversi gravi in concomitanza con la somministrazione".L'Agenzia europea del farmaco ha sottolineato che le due patologie non sono fra quelle elencate come possibili effetti collaterali del vaccino di AstraZeneca; anche se un difetto del medicinale appare improbabile - ha detto l'Ema - sono in corso le indagini sul lotto interessato.