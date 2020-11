(Agenzia Vista) Milano, 13 Novembre 2020 Vaccino Covid, il dottor Fauci ottimista: “Arriverà a breve, ne usciremo solo restando uniti” “Vediamo il vaccino all’orizzonte e ci aiuterà, ma dobbiamo resistere ancora un po’ e continuare a fare attenzione. Non sarà una pandemia ancora per molto perché i vaccini svolteranno la situazione, ma la strada è ancora lunga. Ci siamo dentro tutti insieme e possiamo uscirci solo tutti insieme”. Così il dottor Anthony Fauci, dell'Istituto statunitense per le malattie infettive sulla situazione negli Usa e sui comportamenti da tenere fino al vaccino. Durata 01_31 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev