(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre Vaccino Covid, Locatelli (Css): “Da Pfizer e Moderna 62 milioni di dosi per l’Italia” “Da Pfizer arriveranno in Italia circa 40 milioni di dosi. Quanto al vaccino di Moderna, una volta ottenuta l’approvazione dell’Ema saranno disponibili in tutto altre 20 milioni di dosi. In totale, tra Pfizer e Moderna, arriveranno in Italia quasi 62 milioni di dosi” sono le parole del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli in conferenza stampa al Ministero della Salute. / YouYube MinisteroSalute 02_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev