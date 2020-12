(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre Vaccino Covid, Salvini: “Sì ma senza obbligo. No a liste di chi si rifiuta” “Sono a favore dell’informazione e dell’educazione ma contro ogni obbligo. Sono per la libertà di pensiero e di cura. Le costrizioni non mi piacciono. Si sente parlare anche di liste di proscrizione, assurdo. Libertà di scelta per tutti, anche i medici” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini. 01_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev