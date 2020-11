(Agenzia Vista) Roma, 15 Novembre 2020 Vaccino Covid, Trump: “Accordo con Pfizer per 1,95 miliardi di dollari e 100 milioni di dosi” “A luglio, la mia amministrazione ha raggiunto un accordo con Pfizer per fornire 1,95 miliardi di dollari a sostegno della produzione e distribuzione di massa di 100 milioni di dosi”. Così il presidente degli Usa Donald Trump sul vaccino per il Covid. / Twitter Casa Bianca Durata 00_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev