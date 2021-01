(Agenzia Vista) Milano, 18 Gennaio 2021 Vaccino covid, Zaia: “Con taglio a rischio anche richiami. Vorrei capire algoritmo delle riduzioni” “Vergognoso quello che sta accadendo. Non è possibile dare un piano di forniture, che significa organizzazione e appuntamenti, è vergognoso che ci venga detto che ci vengano ridotte le forniture del 53%. Ci sono Regioni che hanno tagli zero, qualcuno che ha tagli moderati e poi ci sono un gruppo di Regioni azzoppate. Se ci venisse in dubbio forniture dei vaccini anche di solo un vaccino non riusciamo a garantire i richiami. Vorrei capire l’algoritmo che sta alla base di questi tagli”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa di aggiornamento sulla gestione della pandemia. / Facebook Luca Zaia Durata 02_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev