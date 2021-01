(Agenzia Vista) Genova, 03 gennaio 2021 Vaccino in Liguria, Toti: “Inutile andare più veloci, finiremmo le dosi” 3-01-2021 “Se andassimo più veloci di così noi finiremmo i vaccini che ci hanno dato prima che arrivino gli altri vaccini che ci manderanno da Roma e quindi sarebbe totalmente inutile andare più veloce, perché noi abbiamo calcolato di finire il primo giro di vaccinazioni il 21 quando dovranno cominciare il richiamo, cioè la seconda dose le stesse persone che abbiamo vaccinato – cioè coloro che sono stati vaccinati il 27 al San Martino, primo giorno di vaccinazione, saranno rivaccinati il 21 di gennaio per il richiamo”. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una diretta su Facebook / Facebook Giovanni Toti 01_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev