(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2021 Vaccino, Ippolito (Spallanzani): "ReiThera è sicuro, nessun evento avverso in Fase 1" "Tutti i volontari arruolati, circa 100 persone, sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza, e il vaccino non ha avuto nessun evento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazione". Lo ha sottolineato Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico dell'INMI Spallanzani presentando in conferenza stampa gli esiti e i risultati della Fase 1 della sperimentazione del Vaccino ReiThera GRAd-CoV2. 03_06 Salute Lazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev