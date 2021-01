(Agenzia Vista) Roma, 5 gennaio Vaccino ReiThera, Zingaretti: “Orgoglioso di averlo sostenuto. Siamo dentro a una sfida globale” “Veramente contento e orgoglioso come Regione Lazio di aver sostenuto assieme al Governo la grande sfida della ricerca del vaccino italiano. Siamo dentro a una grande sfida globale per lo strumento più efficace per sconfiggere il Covid” sono le parole del governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti. 00_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev