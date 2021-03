(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2021a Vaccino Sputnik, Salvini: "A me va bene anche venisse da Marte, Europa non ci sta mandando dosi" Sul vaccino russo Sputinik, "Se funziona per me va bene anche il vaccino di Marte. L'Europa non ci sta mandano i vaccini promessi nei tempi promessi. Israele è a più di due terzi della copertura vaccinale quindi una collaborazione tra i due paese sarebbe utile anche in chiave futura per una produzione interna per non dipendere da altri. Se ci sono altri vaccini che funzionano ben vengano." Così Matteo Salvini uscendo dal Senato a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev