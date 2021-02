(Agenzia Vista) Genova, 15 febbraio 2021 Vaccino, Toti: “Da oggi prenotazioni su sito Liguria, inizia diffusione vaccino a cittadini” “Oggi è il primo giorno simbolico in cui i vaccini escono dal sistema sanitario e dalle Rsa, per poi diffondersi a tutti i cittadini della nostra comunità che ne hanno i criteri di priorità. Si cominciano le prenotazioni, alle 23 aprirà il sito di Liguria digitale, per le prenotazioni. E da domani mattina sarà possibile anche agli sportelli Cup e agli ospedali”. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il il punto stampa sull’inizio della vaccinazione diffusa - fuori dal sistema sanitario e dalle Rsa - e degli over 80. / Courtesy Facebook Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev