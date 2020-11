(Agenzia Vista) Usa, 27 novembre 2020 Vaccino, Trump: "Consegna inizia la prossima settimana per lavoratori in prima linea" "La consegna del vaccino anti-Covid negli Stati Uniti prenderà il via la prossima settimana, i primi a riceverlo saranno i lavoratori in prima linea". Lo ha annunciato Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. 00_34 White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev