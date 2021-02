(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Vaccino, Zingaretti: "No a mercato parallelo, meglio se fatto in Italia" "Sul vaccino il tema è che non ce ne son a sufficienza rispetto all'emergenza mondiale. Non sono d'accordo sul mercato parallelo perché potrebbe diventare mercato nero. sarei prudente". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Radio Immagina, Radio ufficiale del Pd. Radio immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev