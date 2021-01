Valanga travolge una stazione sciistica in Russia, 3 morti

Milano, 9 gen. (askanews) - In Russia una valanga ha travolto una stazione sciistica uccidendo almeno tre persone. I soccorritori continuano le ricerche mentre testimoni riferiscono che in vacanza nel complesso c'era solo una famiglia di 4 persone e il vento violento che si era abbattuto sulla zona ha tenuto lontani dalle piste gli sciatori.L'incidente è avvenuto vicino a Norilsk, cittadina ai margini del Circolo polare artico con condizioni climatiche estreme. È stata aperta una inchiesta per mancato rispetto delle regole e omicidio involontario.