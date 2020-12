(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Variante inglese, Di Maio: "Chi è in Gb in via temporanea verrà aiutato a rientrare in estrema sicurezza" La dichiarazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Appena abbiamo saputo della variante del virus abbiamo subito sospeso i voli in arrivo dalla Gran Bretagna per proteggere il nostro Paese. Come ministro della Repubblica è un mio dovere proteggere tutti gli italiani." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev