(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2021 Variante Uk, Rezza: "+30% letalità è ancora da verificare" "In Europa tutti i Paesi sono colpiti in maniera rilevante, è diminuita l'incidenza nei Paesi dell'Est e Sud Est. La Svezia appare sempre più colpita rispetto a Norvegia e Finlandia che hanno delle politiche piuttosto forte di contenimento dell'epidemia. L'Italia ha una situazione come Francia e Germania, la Spagna in alcune aree ha incidenza elevata. C'è una impennata di casi nel Regno Unito, soprattutto nel Sud Est dove c'è Londra. Qui si è diffusa la variante a cui si attribuisce una maggiore diffusione, ma sul dato dell'aumento della letalità annunciato dal Governo inglese dobbiamo avere conferme del +30%". Lo ha affermato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, nel suo intervento in conferenza stampa al ministero sull'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale Covid-19. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev