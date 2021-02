(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Varianti Covid, Speranza: “Misure restrittive indispensabili, impegno Governo per congrui ristori” “Proprio negli ultimi giorni è stata segnalata da parte di 5 Regioni la necessità di ben 25 zone rosse, alcune decise a causa dell'insorgere di focolai epidemici dovuti a variante inglese, altre alla presenza di variante brasiliana o sudafricana. Tali misure restrittive sono indispensabili. Siamo consapevoli che esse comportano sacrifici, ma non vi è altra strada in questo momento per evitare un peggioramento del quadro epidemiologico. C'è tutto l'impegno del Governo a promuovere congrui ristori per quelle attività economiche ed imprenditoriali che stanno pagando a caro prezzo le misure di contenimento e di mitigazione”. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento in Aula alla Camera per le comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. / Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev