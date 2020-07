Venerdì bollente, tra allerte, bollini rossi e primo esodo

Milano, 31 lug. (askanews) - In quella che secondo alcuni doveva essere l'estate più mite degli ultimi decenni è arrivato un venerdì bollente per l'Italia: bollino rosso nella capitale e in altre nove città con temperature fino a 40 gradi. C'è allerta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Il tutto mentre inizia il primo weekend di esodo e si annuncia l'arrivo di migliaia di turisti stranieri attraverso il valico del Brennero.Sabato primo agosto la situazione non migliora, ma domenica sono previsti temporali che potrebbero ristabilire temperature meno tropicali.Intanto però il caldo non mette a dura prova solo gli esseri umani. Coldiretti avverte che anche gli animali patiscono e nelle fattorie le mucche sotto stress stanno producendo fino al10% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali.