(Agenzia Vista), Venezia 22 gennaio 2021 Veneto zona gialla o arancione? Zaia: “Accetteremo quello che verrà indicato dai tecnici” “Oggi è la giornata della valutazione. Non sappiamo ancora quale sarà la nostra valutazione, sappiamo che abbiamo dati e sicuramente come l'altra volta, anzi: come da sempre siamo sempre stati in zona gialla. Voglio ricordare che l'algoritmo a noi ci ha sempre dedicato alla zona gialla. Ci è stata data nell'altra valutazione la zona arancione in virtù del fatto che eravamo catalogati con rischio alto per l'ospedalizzazione e quant’altro. Io non so oggi come si tradurrà la classificazione dell'Istituto Superiore della Sanità. Accetteremo quello che verrà indicato dai tecnici”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev