(Agenzia Vista) Venezia, 02 settembre 2020 Venezia 77, Franceschini: "Segnale per il paese e per il mondo, si può ripartire in sicurezza" "E’ un segno importante non solo per l’Italia ma per tutto il mondo, il fatto che siano presenti a Venezia gli otto direttori degli otto festival più importanti del cinema europei è il segno di una partenza collettiva. Bisogna usare tutte le misure di precauzione, di sicurezza, rispettarle ma si può ripartire”. Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, arrivando alla serata inaugurale della 77. Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev