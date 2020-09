(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2020 Venezia 77, Gianfranco Rosi sul red carpet di 'Notturno' in compagnia della figlia Le immagini dal red carpet della settima giornata della 77. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in occasione della proiezione del film documentario in gara ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi. Il regista è stato accompagnato dalla figlia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev