(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2020 Verifica, Bonafede “In caso di elezioni M5S si confronterà con forze di maggioranza” “Quando ci sarà da affrontare delle elezioni ci confronteremo con delle forze politiche di maggioranza, e vedremo quali sono i presupposti per costruire un percorso insieme. Ma questo non è all’ordine del giorno, perché in questo momento le forze politiche di maggioranza sono al Governo e devono dare una risposta nei fatti”. Così il ministro Alfonso Bonafede dopo la verifica di Governo in cui la delegazione del M5S ha incontrato il Presidente Conte. Durata: 01_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev