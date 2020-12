(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre “Noi non cerchiamo la crisi di Governo. Ma non saremo mai disponibili a sostenere un governo che lavora nell’opacità e oggi siamo in questa fase. Chiediamo più chiarezza. Vogliamo che ci sia collegialità di maggioranza” sono le parole del vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato. Durata: 01_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev