(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2021 Verini (Pd): " Al lavoro per un Governo che pensi alla vita reale" "Tutto il Pd sostiene il Governo Draghi e la squadra che ha scelto. Ci siamo per le cose che contano: lavoro, imprese, meno tasse e più giustizia sociale, oltre che per l'ambiente e il tema della salute". Così Walter Verini del Partito Democratico conferma la fiducia al nuovo esecutivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev