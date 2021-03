Vertenza Stato-medici specialisti, Anelli (Fnomceo): Ripagare sforzi Covid con chiusura contenzioso

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 "In un momento storico in cui la classe medica sta facendo il massimo sforzo per la tutela della salute pubblica, ritengo doveroso dover ribadire l’appello alle Istituzioni politiche, governo e parlamento affinché trovino finalmente una soluzione transattiva alla questione annosa dei medici ex specializzandi, che tanti ricorsi ha determinato". Lo ha sottolineato il Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli in occasione della conferenza stampa organizzata da Consulcesi, network legale specializzato in sanità. Serve una soluzione che riconosca il sacrosanto diritto di far valere ai medici il compenso dovuto e allo stesso tempo garantire un importante risparmio per le casse dello Stato. Il parlamento deve riprendersi il ruolo che gli è proprio, non lasciamo ai Tribunali italiani e alle rispettive onerose sentenze la definizione del contenzioso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it