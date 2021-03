(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 Vertenza Stato-medici specialisti, Pagano (FI): “Governo Draghi intervenga subito” “Porterò la questione degli oltre 170mila medici specialisti all’attenzione del Governo per un'immediata soluzione alla lunga vertenza con un accordo transattivo”. È quanto afferma, nel corso dell’incontro organizzato da Consulcesi, il senatore Nazario Pagano (FI), Commissione Affari Costituzionali, e tra i fautori della prima ora della lunga battaglia per il riconoscimento dei diritti negati dei medici durante il periodo di formazione specialistica. “Già nei prossimi giorni porterò all’attenzione del Ministro della Salute Roberto Speranza e del Ministro dell’Economia Daniele Franco le istanze dei medici danneggiati, coinvolgendo anche i colleghi che seguono la vicenda da tempo, come il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri”. Il senatore Pagano si è reso disponibile a portare la vicenda all’attenzione del Parlamento anche con un nuovo Disegno di Legge. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev