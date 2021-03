Vertenza Stato-medici specialisti, Saurini (Consulcesi): “Con accordo transattivo 78 mln riparmio"

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 Lo Stato italiano potrebbe risparmiare oltre 78milioni di euro se si arrivasse all’accordo transattivo con i medici specialisti con cui è in corso un lungo e dispendioso contenzioso. Lo rivela uno studio presentato dal'avvoccato Sara Saurini per conto di Consulcesi analizzando le oltre potenziali 15mila cause generate (in tutti i gradi della giustizia) dalla vicenda che scaturisce dalla mancata applicazione delle direttive Ue in materia per i medici che si sono specializzati tra il 1978 ed il 2006. Nel corso della conferenza stampa organizzata da Consulcesi, il senatore Nazario Pagano (FI) si è assunto l’impegno di portare il tema all’attenzione del governo Draghi per arrivare ad una immediata soluzione. Grazie alle azioni collettive ai medici sono stati già riconosciuti oltre 600 milioni di euro con il rischio di un esborso di 4/5 miliardi di euro per le casse pubbliche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it