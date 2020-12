Vertice Centrodestra, Meloni: “Coordinamento su manovra. Su dialogo Governo non avrà alibi”

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre "Ci sarà sicuramente un coordinamento ancora più serrato di quello che c’è stato negli ultimi mesi per selezionare le proposte migliori di ciascun partito del centrodestra e presentarle al Governo. Non vogliamo dare alibi ad una maggioranza che ha sempre parlato di dialogo, ma non lo ha mai voluto. Faremo poche proposte significative per aiutare le imprese a rialzarsi dopo la crisi Covid e vedremo cosa risponderà la sinistra", sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Durata: 00_36 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev