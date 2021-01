(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Vertice centrodestra, Tajani: “Forza Italia non sostiene governo di sinistra, siamo incompatibili” “Noi parliamo di cose concrete, da Recovery fund a decreto ristori. L’Italia ha bisogno di politici seri, affidabili e credibili. Il nostro lavoro non significa sostegno al governo di sinistra, siamo incompatibili, ma a lavorare nell’interesse dell’Italia”. Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani all’arrivo al vertice di centrodestra alla sede della Lega in via Bellerio a Milano. Durata 01_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev