(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Vertice centrodestra, Tajani: “Votare scostamento bilancio significa sostenere italiani, no governo” “Noi siamo alternativi ai governi di sinistra, non appoggeremo mai un governo di sinistra come ha ribadito Berlusconi. Noi presentiamo progetti. Vogliamo confrontarci in Parlamento sulle questioni concrete, non significa sostenere il governo votare lo scostamento di bilancio”. Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani all’arrivo al vertice di centrodestra alla sede della Lega in via Bellerio a Milano Durata 00_55 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev