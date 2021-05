Vertice Porto, Michel: l'Ue sta facendo progressi sui vaccini

Roma, 8 mag. (askanews) - Intervenendo fuori dal Palacio de Cristal, dove i leader Ue si incontrano nel quadro del Summit sociale a Porto, in Portogallo, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato che l'Ue sta "facendo progressi" nella produzione e distribuzione dei vaccini anti-Covid."Ieri pomeriggio abbiamo avuto l'opportunità di affrontare nuovamente il Covid-19 e ci sono tre punti importanti. Il primo: stiamo facendo progressi in Europa a livello di produzione dei vaccini e distribuzione dei vaccini. Un secondo punto importante è che ieri abbiamo discusso la questione del certificato verde e abbiamo deciso che il 25 maggio, al prossimo Consiglio europeo, torneremo sulla questione per essere sicuri di poter incoraggiare tutti gli sforzi per trovare un accordo comune su questo tema importante. Il terzo punto è la solidarietà internazionale, siamo totalmente impegnati con Covax", ha affermato, in riferimento al programma internazionale che punta a realizzare un accesso equo ai vaccini anti COVID-19 nel mondo.