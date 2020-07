(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 luglio 2020 Vertice ristretto a sette con Conte, Merkel, Macron, Sanchez, Rutte, Michel e von der Leyen Al via la seconda giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. I capi di Stato e di Governo si sono riuniti per trovare un accordo sul Recovery Fund e il bilancio pluriennale dell’Ue. Prima dell’inizio della plenaria la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, Il premier italiano Giuseppe Conte, il premier spagnolo Pedro Sanchez e il primo ministro olandese Mark Rutte, presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della commissione Ursula Von Der Leyen si sono incontrati in un vertice ristretto. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev