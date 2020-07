(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 luglio 2020 Vertice Ue, via a plenaria leader europei, nuova proposta da 750mld, 390 di sussidi e 360 prestiti I capi di Stato e di Governo dell’Ue si sono riuniti in plenaria al consiglio europeo per discutere la nuova bozza proposta da Charles Michel nel tentativo di raggiungere un accordo sulle trattative in corso su Recovery Fund e bilancio Ue dei prossimi sette anni. Secondo l’ultima proposta inviata alle delegazioni, l’ammontare complessivo del Recovery Fund è di 750 miliardi, suddiviso in 390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti. Secondo fonti italiane all’Italia spetterebbero 209 miliardi: 82 di aiuti, 127 prestiti. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev