(Agenzia Vista) Bolzano, 5 gennaio Vettorato (Ass. scuola Bolzano): “Riapertura il 7 gennaio per ogni ordine e grado” “Le scuole ricominceranno in presenza il 7 gennaio per ogni ordine e grado. Si comincerà con una didattica in presenza al 50% per passare poi al 70%” sono le parole dell’Assessore alla scuola in lingua italiana della Provincia Bolzano Giuliano Vettorato. / Facebook Provincia di Bolzano 01_29 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev