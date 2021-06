Vezzali: "Sport e corretta nutrizione sono fondamentali"

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2021 "Oggi, da sportiva ma soprattutto da donna e madre, so bene quanto uno stile di vita sano aiuti a mantenere più a lungo una buona salute. Dal binomio attività fisica e corretta alimentazione si ottiene anche un cospicuo risparmio in termini di costi sanitari. Si riducono le patologie vascolari, si evita il diabete, migliora in generale lo stato psicofisico". Lo ha dichiarato Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, nel suo intervento al convegno "Attività fisica e corretta nutrizione: la chiave per il risparmio della spesa sanitaria" organizzato dal Cnel. Cnel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev