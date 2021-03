(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo Via del Corso a Roma affollata nell’ultimo giorno di zona gialla per il Lazio Da lunedì il Lazio passa da zona gialla a zona rossa per contenere il forte aumento di contagi delle ultime settimane. Ecco le immagini della centralissima Via del Corso a Roma piena di gente nell’ultimo giorno di zona gialla per la città. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev