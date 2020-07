Via libera per trasformare in moschea Santa Sofia a Instabul

Istanbul, 10 lug. (askanews) - Il Consiglio di Stato, massimo tribunale amministrativo turco, ha revocato l'attuale status museale della basilica di Santa Sofia a Istanbul, aprendone la strada all'utilizzo come moschea, come riporta l'agenzia di Stato turca, Anadolu.Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta avanzata danumerose associazioni annullando la decisione del 1934 con cuiHagia Sophia veniva dichiarata museo.Hagia Sophia (Ayasofya), è stata una basilica cristiana finoalla conquista ottomana (537-1453), poi moschea fino a che nel1934 divenne un museo con un decreto del Consiglio dei Ministridel governo di Ataturk sotto la moderna Repubblica di Turchia. Oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, vuole riportarla al culto islamico. Hagia Sophia, una delle principali attrazioni turistiche di Istanbul, è patrimonio mondiale dell'Unesco e l'organizzazione Onu si è detta "preoccupata" per il destino della basilica e ha invitato la Turchia a dialogare prima di qualsiasi decisione che possa "minare" il "valore universale" di questo monumento.