(Agenzia Vista) Umbria, 03 luglio 2020 Viadotto Montoro, inizia la fase di spinta della pila Proseguono i lavori avviati da Anas per la riapertura del viadotto “Montoro”, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte) in provincia di Terni. In particolare, nel pomeriggio di ieri, dopo il sollevamento degli impalcati, è iniziata la fase di spinta finalizzata a ripristinare la verticalità della pila interessata, alta 34 metri. Lo spostamento, dell’ordine dei centimetri, avviene lentamente tramite martinetti idraulici che sviluppano una forza complessiva fino a 50 tonnellate. Le operazioni sono monitorate in tempo reale tramite sensori che forniscono tutti i dati ai tecnici specializzati presenti sul posto. Nella serata di ieri è stato registrato uno spostamento di circa 20 centimetri. Le attività sono proseguite questa mattina raggiungendo un complessivo recupero di 35 centimetri. Ora la pila è soggetta alla massima spinta orizzontale e per proseguire è necessario attendere un tempo di rilassamento della stessa. Se tecnicamente possibile, si proseguirà nella spinta già da lunedì 6 luglio. L’intervento è di elevata complessità tecnica ed è eseguito con modalità altamente innovative al fine di evitare la demolizione di due campate riducendo sensibilmente la durata dei lavori. Il completamento è stimato per la fine del mese di luglio. In caso di recupero sufficiente della verticalità della pila e all’esito positivo di alcune indagini tecniche tuttora in corso, la riapertura potrà essere anticipata per i veicoli leggeri. Per i mezzi pesanti è necessario attendere la prosecuzione dei lavori della prossima settimana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev