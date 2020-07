(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2020 Viaggi e rientri in Italia, le istruzioni per l'uso del Ministero della Salute Le istruzioni del Ministero della Salute su viaggi e rientri in Italia aggiornate al 24 luglio. Anche per rientrare da Bulgaria e Romania è necessario l’isolamento obbligatorio di 14 giorni.? Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev