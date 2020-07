(Agenzia Vista) Milano, 25 luglio 2020 Villaggio Rousseau, Casaleggio: "Segnale di come M5s guardi al futuro mettendo al centro le idee" Al Le Olimpiadi delle Idee organizzate dal Movimento 5 Stelle. Una due giorni tutta online, con un Villaggio Rousseau in cui sono previsti 126 'speaker' in 32 sessioni di lavoro, per un totale di 250 ore di attività."Un segnale concreto di come il Movimento unito guardi al futuro mettendo al centro le idee", ha commentato così Davide Casaleggio in una videodichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev