Violenza sui medici, Meloni: "Metterli in sicurezza per migliorare nostro SSN"

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2020 "Mettere medici in sicurezza per migliorare nostro SSN". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta a margine della conferenza stampa “No alla violenza sui camici bianchi. Misure a supporto, dal Parlamento alle Regioni” organizzata da FdI in Sala Nassirya al Senato. agenziavista.it