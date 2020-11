(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2020 Violenza sulle donne, Conte: "Garantiamo a coloro che denunciano la certezza di essere ascoltate" “Un anno fa è entrato in vigore il codice rosso, lo abbiamo varato lavorando insieme alle associazioni che si occupano di violenza, con l’obbiettivo di garantire alle donne che trovano il coraggio di denunciare, di essere ascoltate in tempi rapidi”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la diretta per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. / Facebook Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri Durata: 02_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev