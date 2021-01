(Agenzia Vista), Roma 10 gennaio 2021 Virginia Raggi consegna tablet donati dall’ambasciata degli Emirati Arabi nei licei di periferia Virginia Raggi si è recata in due licei Spinaceto, nella zona sud di Roma, per iniziare la consegna di 200 nuovi tablet donati dall’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma. I tablet verranno donati ai licei di quartieri periferici come Tor Bella Monaca, Corviale, Primavalle, Tiburtino III. / Facebook Virginia Raggi Durata: 00_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev