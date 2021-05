Vitalizi, Licheri: “In gioco c’è prestigio Istituzioni. Forze politiche si assumano responsabilità”

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 Vitalizi, Licheri (M5S): “In gioco c’è prestigio Istituzioni. Forze politiche si assumano responsabilità” “Non si può rimanere zitti e fermi. Questa non è una battaglia elettorale ma di civiltà. Qui c’è in gioco il prestigio delle Istituzioni. Chiediamo che ogni forza politica si assuma la responsabilità delle proprie azioni. I vitalizi non possono essere trattati come pensioni normali” lo ha detto il senatore M5S Ettore Licheri durante le dichiarazioni alla stampa dei senatori del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev