Vitalizi, Perilli (M5s): "Ripristino porta la firma di Forza Italia, ma non ci scoraggiamo"

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2020 Vitalizi, Perilli (M5s) ripristino porta la firma di Forza Italia "In un momento così difficile per il Paese la casta ripristina i vitalizi che costano ai cittadini italiani circa 280 milioni di euro a legislatura. La decisione della Commissione Contenziosa porta la firma di Forza Italia, alleata di Meloni e Salvini che ora si scandalizzano. Il Movimento 5 Stelle non si scoraggia e va avanti. Ci sarà un secondo grado di giudizio e vedremo chi sta dalla nostra parte realmente e non solo a chiacchiere" così il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev