(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2020 #Vivodidanza, il flashmob delle scuole di danza e balletto al Pantheon, le immagini Il mondo della danza scende in piazza con l'iniziativa #Vivodidanza, promossa dal Movimento Spettacolo dal Vivo e Assodanza Italia: “Abbiamo scelto piazza della Rotonda perché si trova al centro, tra la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica che idealmente potranno ascoltare contemporaneamente il nostro grido silenzioso. Alla presentazione del DPCM 18 ottobre il Presidente del Consiglio dei Ministri Antonio Conte ha lanciato un monito, mettendo di fatto sotto osservazione ed in allarme il mondo delle palestre, e quindi quello delle scuole di danza, che sono assimilabili alle stesse solo fiscalmente. Più di 30.000 realtà disseminate su tutto il territorio nazionale, avamposti che offrono alla collettività un servizio socio-culturale insostituibile che impegna in attività creative migliaia di giovani ed intercetta e forma talenti da avviare alla professione. Le scuole di danza per far fronte all’emergenza COVID hanno da subito aderito e si sono attenute scrupolosamente alle norme ed alle linee guida emanate dalle istituzioni, investendo tempo ed ingenti risorse economiche per mettersi in regola con le stesse e garantire agli allievi la massima sicurezza possibile. Ma ora sono quasi al collasso e la paventata chiusura potrebbe rappresentare la fine per molte realtà e per molti giovani che perderebbero importanti punti di riferimento.” Durata 02:26 Courtesy EMRO produzioni video Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev