(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio “Vogliamo solo tornare a lavorare”. L’appello dei lavoratori del gioco legale “Il gioco legale non è assolutamente considerato dal Governo. Ci sono settori che non hanno subito lo stop che ci ha colpiti come ad esempio quello dei centri commerciali. Chiediamo soltanto di riprendere a lavorare” sono le parole dell’esercente del settore Stefano Papalia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev