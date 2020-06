Volontariato, Agenzia Giovani e associazione “Durante” consegnano 200 mascherine a Forcella

(Agenzia Vista) Napoli, 11 giugno 2020 “L'impegno civico dei ragazzi di un quartiere difficile come Forcella a Napoli è la chiave per superare questo momento di emergenza sanitaria e soprattutto socio-economica. L'associazione “Annalisa Durante” è megafono di tanti giovani che non si arrendono e che continuano a battersi per la legalità. Grazie alla loro adesione ai programmi gestiti dall’Agenzia Giovani, i valori di una Europa attiva sul territorio e per la comunità entrano nei vicoli della città”. Questo il commento di Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, intervenuto oggi pomeriggio alla presentazione del progetto “Angeli del cittadino per Forcella” finanziato dall’Agenzia con fondi del programma del “Corpo Europeo di Solidarietà”. Obiettivo dell’iniziativa è quello di educare la comunità di Forcella ai valori della cittadinanza e della legalità e a coinvolgerla nella partecipazione attiva volta al miglioramento del proprio territorio, iniziando dai bambini e dai giovani. Al termine dell’incontro sono state consegnate oltre 200 mascherine chirurgiche con il logo del progetto, delle 600 totali previste, ai commercianti del quartiere Forcella, 2 per famiglia per adulti ed 1 per ogni bambino. agenziavista.it