Von der Leyen: 70% della popolazione Ue vaccinato per fine luglio

Bruxelles, 25 mag. (askanews) - Al termine del Consiglio Ue straordinario a Bruxelles, i leader europei hanno riferito sul tema del vaccini anti-Covid e sul Certificato verde digitale."Stiamo per raggiungere il nostro obiettivo di avere abbastanza dosi consegnate per vaccinare il 70% della popolazione adulta dell'Unione europea entro la fine di luglio. Se continuiamo così, siamo fiduciosi" ha affermato Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue."È stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo la settimana scorsa sul certificato verde, il certificato verde digitale. Diamo il benvenuto a questo accordo, che è stato raggiunto. Siamo felici di poter velocizzare il processo di revisione delle raccomandazioni sui viaggi all'interno dell'Unione europea. Abbiamo fissato l'obiettivo a metà giugno per adeguare la raccomandzione e gradualmente riacquistare la capacità di libera circolazione dentro l'Unione europea", ha aggiunto da parte sua il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.