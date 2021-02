(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 febbraio 2021 Von der Leyen: “Assalto a Senato USA svolta per dibattito su impatto social media sulle democrazie” “L'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti è stato un punto di svolta per la nostra discussione sull'impatto che i social media hanno sulle nostre democrazie. Questo è ciò che accade quando le parole incitano all'azione. In un mondo in cui le opinioni polarizzanti sono le più probabili da ascoltare, è breve il passo dalle teorie del complotto alla morte di agenti di polizia”. Così la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso alla Munich Security Conference 2021. / EbS / Europe by Satellite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev